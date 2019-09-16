Kızının düğün gününde evini havaya uçurarak intihar eden adamın cansız bedeni polisler tarafından yangından arta kalan molozların içinde bulundu.

Cumartesi günü 14.30 civarında yaşanan patlamadan önce, ev sahibi Pennsylvania Edgewood'da yer alan evinin önünde beklerken görüldü. Takip eden altı saat boyunca da adamdan haber alınamadı.

Ölümü kayıtlarda intihar olarak sayıldı.

Patlamanın sebebi hala araştırılırken, polis müdürü Robert Payne, patlamanın sebebinin adam tarafından bodrumdaki gaz bağlantısının kesilmesi sonucu yaşandığını düşünüyor.

Patlamanın yaşandığı sırada aile üyelerinin çoğunun cansız bedeni bulunan adamın kızının düğününde olduğu biliniyor.

Polis, ruhsal hastalıktan kaynaklanan aile içi sorunlardan dolayı daha önce birçok sefer eve geldiklerini söyledi.

Patlamanın yaşandığı evin hemen yanında yer alan bir ev yangından zarar gördü. Daha yeni satılan eve, yeni sahipleri yakın zamanda taşınmayı planlıyordu.