'Kızım Gibi Kokuyorsun' adlı filme Los Angeles'ta düzenlenen Method Uluslararası Film Festivali'nde 'Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü' verildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli 'Kızım Gibi Kokuyorsun', 21 - 30 Ağustos arasında Los Angeles'ta izleyiciyle buluştu. Olgun Özdemir'in senaristi ve yönetmeni olduğu filmde başrolleri Çağlar Ertuğrul, Esin Civangil, Yılşen Özdemir ve Clemence Verniau paylaştı.

'Kızım Gibi Kokuyorsun', bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Method Uluslararası Film Festivali'nde 'Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Kovid-19 nedeniyle film ekibinden hiç kimse ABD'ye gidemeyince ödülü, Los Angeles'da yaşayan yazar Melodi Baç aldı.