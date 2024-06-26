Kızılyıldız, Anadolu Efes'ten ayrılan Mike Daum'u kadrosuna kattı
Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız, Anadolu Efes'ten ayrılan Mike Daum'u kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Derthona Basket 1955'den Anadolu Efes'e transfer olan 28 yaşındaki basketbolcu, Sırp kulübü Kızılyıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes yaptığı açıklamada, "Mike Daum’a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Euroleague’de 2023-24 sezonunda 11 maçta 19:49 dakika ortalama süre alan Mike Daum, maç başına 9,4 sayı, 2,2 ribaunt ve 0,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Basketbol Süper Ligi’nde ise 9 maçta 22:22 dakika ortalama süre alan Daum, maç başına 8,0 sayı, 4,7 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları elde etti.