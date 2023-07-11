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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler yuvalarında görüntülendi

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leylek aileleri, yuvalarında görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 10:08
        'Leylek Toki'de görüntülendiler
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        Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da olduğu 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

        Türkiye'de görülen kuş türlerinden 365'ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki türlerden biri de leylekler.

        Deltadaki 950 civarında leylek yuvasının en fazla bulunduğu yer ise Doğanca Mahallesi'nde Leylek Toki olarak da adlandırılan bölge. Leylek Toki'de yaklaşık 50 yuva bulunuyor.

        Mart ayında Afrika'dan üremek için Türkiye'ye ulaşan leylekler, deltada kendilerine ait eski yuvalarını tamir ediyor. Kuşlar, başka bireye ait yuvaya ise yerleşmiyor.

        Leylek yavruları, yumurtalarından haziran ayında çıkıyor, temmuz başında ise uçuş talimlerine başlıyor. Yuvalarda genellikle 3 veya 4 yumurta bulunuyor.

        Kuşlar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nden ağustos sonu ile eylül ayı başından itibaren ayrılıp yeniden Afrika'ya kanat çırpıyor.

        #Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
        #Samsun
        #leylek
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