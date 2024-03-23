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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' zirvede - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti' zirvede

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' tüm kategorilerde her hafta olduğu gibi birinciliği göğüsledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:08
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        'Kızılcık Şerbeti' zirvede
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        'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 10.73 izlenme oranı 27.29 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.95 izlenme oranı 23.28 izlenme payı, Total grubunda 7.45 izlenme oranı 18.19 izlenme payıyla zirvedeki yerini korudu. Yayınlanan bölüme Pembe ile Alev arasında geçen gergin tartışma sırasında Pembe’nin merdivenlerden yuvarlanarak geçirdiği kaza damga vurdu.

        SOSYAL MEDYANIN DA ZİRVESİNDE

        Sosyal medyada da her hafta gündeme oturan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in (Twitter) TT listesinde yer aldı.

        PEMBE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        Dizinin ekrana gelen 56'ncı bölümünde; Pembe’den intikam almak için köşküne yerleşen Alev pes etmedi. Alev, Abdullah’tan Pembe’ye boşanma davası açmasını istedi. Alev’in fikrini değiştirmesine sevinen Abdullah, Pembe’ye kalan hayatını Alev’le geçirmek istediğini söyledi.

        Çılgına dönen Pembe asla boşanmayacağını sert bir şekilde dile getirdi. Evlendikten sonra ilk kez kendi evine ziyarete gelen Çimen’in yeni kararları Kıvılcım’ı şaşırtmaya devam ederken, Gökhan boşanmasını Çimen’den saklamaya karar verdi. Bu sırada Ömer, Kıvılcım’ın linç kampanyasına uğramasına sebep olan ve şirketine mermi yollayan iş adamına gözdağı vererek Kıvılcım’dan uzak durmasını istedi.

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        Sürükleyici bölümde; Fatih’in Görkem’e sürpriz yaparak çıkarttığı tekne gezisinin ardından aileler iftar yemeğinde bir araya geldi. İki ailenin buluştuğu geceye katılan Ömer’in gerginliği devam ederken, Fatih ve Görkem’in evliliğinin hazırlıkları için düğmeye basıldı.

        Doğa ve Nilay birbirinden uzak kalan bebeklerini buluşturmak için bir araya geldiğinde Nilay, Doğa’dan yardım istedi. Ailesini bulmak isteyen Nilay’a, Doğa yardım etmeyi kabul etti.

        Bölümün final sahnesinde ise Alev’in, boşanmamakta ısrarlı olan Pembe’ye karşı söylediği sözler Pembe için bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan kavgada Pembe’nin merdivenlerden düşmesi ekran başındaki izleyenleri adeta şoke etti.

        İşte herkesi şoke eden o final sahnesi;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

        'Kızılcık Şerbeti' her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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