Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 98.bölüm tamamı full izle

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 98. Bölümünde; Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa’yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır. Mustafa’nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını doktorlardan öğrenen Ünal ailesi çaresiz bir haldedir. Nilay kocasını hastanede yalnız bırakmamak için sık sık ziyarete gitse de bir türlü görüşemez. Kıvılcım’ın programına konuk olduktan sonra sosyal medyada ilgi görmeye başlayan Beril’in keyfi yerindedir.

Yaşananlardan bunalan Fatih, stresini atmak için spor salonuna yazılır. Ömer ve Kıvılcım gittikleri bir tiyatro oyunu sonrası sanatçı ile ilişkileri ilerleteceklerdir. Abdullah’ın evlenme konusunda yavaştan aldığını düşünen Işıl, onu tetiklemek için bir otelde işe başlar. Abdullah bu durumu öğrenince çok bozulur. Ve yeterince zaman geçtiğine inandığı zaman harekete geçmeye karar verir.