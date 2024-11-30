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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE | Show TV Kızılcık Şerbeti 78. bölüm full HD, tek parça ve kesintisiz izle (29 Kasım)

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 78. bölüm HD tek parça izle

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 78. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Gold Film imzalı dizinin son bölümünde; Cemal'in kendisini takip ettiğini öğrenen Kıvılcım, işinden istifa eder. Ancak Cemal, Kıvılcım'ın istifasını kabul etmez. Ömer'in, Kıvılcım'ı korumak için devreye girmesi ise olayı bambaşka bir noktaya taşır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler seyirciler, Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 78. bölüm full HD, tek parça ve kesintisiz izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 08:58 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:59
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        • 1

          Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 78. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen yapımın son bölümünde Görkem’in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem Fatih’i terk etmemek konusunda kararlıdır. Öte yandan Kıvılcım’a takıntılı olan Cemal, Ömer’i bıçaklar. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 78. bölüm full HD, tek parça ve kesintisiz izle…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM ÖZETİ

          Görkem’in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem hala Fatih’i terk etmemek konusunda kararlıdır.

        • 3

          Ömer, Cansu ile tüm ilişkisini keser. Olaylardan etkilenen Metehan da çıktığı kızdan ayrılır.

        • 4

          Doğa ise duyduklarından şok olmuştur. Fatih ile arasına koyduğu mesafeyi hiçbir türlü azaltmamak için elinden geleni yapacaktır.

        • 5

          Her ne kadar annesine çok kızgın olsa da onu sokakta bırakmaya gönlü el vermeyen Nilay, annesini eve aldırmanın bir yolunu bulur.

        • 6

          Cemal’in kendisini takip ettiğinden şüphelenen ancak elinde bir kanıt olmadığından tam olarak emin olamayan Kıvılcım, sonunda telefonuna baktırarak olayı kesin olarak öğrenir.

        • 7

          İşinden ayrılmak üzere harekete geçer. Ancak Cemal onun peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Ömer’in, Kıvılcım’ı korumak için devreye girmesi ise olayı bambaşka bir noktaya taşıyacaktır.

        • 8

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          29 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü Show TV üzerinden izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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