'Kızılcık Şerbeti'nin yeni tanıtımı yayınlandı

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SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 33'üncü bölümünün ikinci tanıtımı paylaşıldı.

Fatih’in Cemre’yi eve getirdiği tanıtımda kızından ayrılmak zorunda kalan Doğa zor anlar yaşıyor. Doğa’ya destek olmak isteyen Kıvılcım’ın ne yapacağı merak konusu olurken, Ömer’in otelde başka bir kadının olduğu odaya girmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Nursema ve Umut’un tartışması dikkat çekerken, Alev’in karşısına eski aşkı Rüzgar çıkıyor. Kızından ayrı kalmak istemeyen Doğa’nın Fatih’in evine geri dönmesi büyük bir şaşkınlık yaşatırken, Fatih’in Doğa’ya annesiyle görüşmeyeceğini söylemesi şoke ediyor.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatih ve Doğa’nın merakla beklenen boşanma davası süreci ekrana geldi. İlk duruşmada Nilay’ın şahitlikten vazgeçmesi ve Fatih’in boşanmak istemediğini söylemesi davanın ertelenmesine neden oldu. Ömer ve Kıvılcım’ın evlendiklerini açıklamak için yeni evlerinde düzenledikleri akşam yemeğinde gergin anlar yaşandı. Her iki ailenin katıldığı yemekte, Doğa ve Fatih arasındaki sürtüşme devam ederken geceye Alev’in çok yakında evleneceğini açıklaması damga vurdu.

Evleri tamiratta olan Nursema ve Umut, Ünallar’ın evinde kalmaya başladı. Umut’un rahat tavırlarının dikkat çektiği bölümde Abdullah’ın, Umut’a maddi olarak destek vermek istediğini söylemesi Nursema ve Umut’un evliliğine olumsuz bir şekilde yansıdı. Bölümün final sahnesinde ekrana gelen ikinci duruşmada Fatih’in Doğa’ya tuzak kurarak, akli dengesinin yerinde olmadığını söylemesi davanın seyrini değiştirdi.

Mahkemenin bebeğin velayetini Fatih’e verdiğini açıklaması izleyenleri şoke etti. Gözyaşlarını tutamayan Doğa, Fatih’in kendisine komplo kurduğunu söyleyerek isyan etti. Bebeğinden ayrılmak istemeyen Doğa, kızını alarak kaçmak istese de karşısında polis eşliğinde Fatih’i buldu. Final sahnesinde Fatih’in, bebeği annesinden koparması izleyenleri derinden sarstı.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!