"Bu aile bize uygun değil"

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Kızı 'Doğa’nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan 'Kıvılcım, her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder. 'Doğa' ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır.

'Doğa’nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, 'Pembe' bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı 'Ömer' ise 'Kıvılcım' için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de. İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 2. Bölüm 2. Tanıtımı; 'KIZILCIK ŞERBETİ' EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLADI