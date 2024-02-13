REKLAM advertisement1

Fatih’in Görkem’le yakınlaştığı tanıtımda Doğa’nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oluyor. Kıvılcım, Ömer’le yeniden bir arada olduklarını söylerken, Pembe’nin Umut’la konuşması dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 50. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa ile Fatih’in evliliğinde yolun sonuna gelindi. Fatih’ten anlaşmalı olarak boşanan Doğa bebeğiyle birlikte annesinin evine döndü. Heyecan dolu bölümde Alev, Pembe’ye Abdullah’tan ayrıldığını söyleyerek ondan özür diledi. Abdullah’ın da Pembe’den yaşattıkları için özür dilediği bölüm soluk soluğa izlendi. DNA testiyle küçük Abdullah’ın babası olduğunu öğrenen Mustafa, Nilay’a kendisini affettirmeye başarırken Umut’un tutuklu yargılanması Nursema’yı yıktı. Kıvılcım ve Ertuğrul’un dost kalmayı seçtiği bölümde Ertuğrul, Ömer’i ziyaret ederek barışmaları için önayak oldu. Uzun bir aradan sonra ilişkilerine en baştan başlamaya karar veren Ömer ve Kıvılcım’ın romantik anları izleyenleri adeta büyüledi. Pembe, Fatih’in yaşadığı ayrılık acısına son vermek için kolları sıvadı. Bölümün final sahnesinde Pembe’nin Fatih’i, Görkem’le evlendirmek istemesi izleyenleri adeta şoke etti.

REKLAM

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 51'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...