'Kızılcık Şerbeti'nin, 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

REKLAM advertisement1 Yayınlanan tanıtımda; Fatih'e güvendiği için pişmanlık duyan Doğa, Kıvılcım’dan da uyarı alıyor. Abdullah ile Fatih’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Görkem’in Fatih’i affedici sözleri dikkat çekiyor. Nursema, Asude’den Firaz’ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap köşke alındığı için Nilay’a teşekkür ediyor. Kıvılcım, Ömer’e Cemal’in takıntılı olduğunu söylediği tanıtımda Fatih’in Doğa’nın kapısına gelmesiyle yaşanacaklar büyük merakla bekleniyor. REKLAM

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 77. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin ekrana gelen bölümünde; Giray'a boşanmak istediğini açıklayan Doğa, eşyalarını toplayarak evi terk etti. Evliliğini bitirmeye kararlı olan Fatih ise Görkem'in hamile olmasından dolayı köşeye sıkıştı.

Boşanmak istemeyen Görkem, Fatih'in telefonuna gelen bir mesajla, Cansu'nun izini bularak Fatih'in yaşadığı gizli ilişkiyi öğrendi. Görkem, bebeği için cinsiyet partisi yapacağını ailelere duyurarak yeni planı için harekete geçti.

REKLAM Ailesini kaybettiğini söyleyen Nilay'ın annesinin köşke gelişi bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı. Nilay'ın sır gibi sakladığı geçmişinin ortaya çıkmaya başladığı bölümde Nilay'ın annesi Sevtap ağır bir hastalığa yakalandığını açıklayarak kızından yardım istedi.

Kıvılcım, Cemal’in kendi telefonunu masasında unutmasıyla büyük bir şok yaşadı. Telefona gelen bildirimleri gören Kıvılcım, Cemal'in telefonunu dinlediğinden emin oldu.

Fatih ve Görkem cinsiyet partisinde aileleriyle bir araya geldi. Görkem kurduğu oyunla Fatih ve Cansu'yu sahneye davet ederek adeta bombayı patlattı. Bölümün nefes kesen final sahnesinde Görkem, Fatih'in, kendisini Cansu ile aldattığını açıklayarak herkesi şoke etti.

REKLAM Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 78. Bölüm 2. Tanıtım;