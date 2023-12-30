Kızılcık Şerbeti'ne Ajda Pekkan damga vurdu! Süperstar kendine hayran bıraktı!
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam izleyici ile buluşan bölümüne süper star Ajda Pekkan konuk oldu. Pekkan güzelliğiyle magazin gündemine damga vurdu!
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Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”nin dün akşam yayınlanan bölümüne Süperstar Ajda Pekkan konuk oldu.
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Dizinin ilgiyle izlenen yeni bölümünde Rüzgar’ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl partisi organize edildi. Ajda Pekkan’ın sahne aldığı geceye Rüzgar’ın davetiyle Pembe ve ailesi de katıldı. Kıvılcım’ın, Ertuğrul’la birlikte geldiği davete Ömer’in de katılmasıyla olanlar oldu.
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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin 29 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümüne Süperstar Ajda Pekkan’ın güzelliği damga vurdu. Ünlü isim övgü dolu yorumlar aldı.
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Ajda Pekkan'ı ekranda gören hayranları şaşırdı. İlk defa bir projeye konuk olan Pekkan, samimi tavrıyla dikkati çekti.
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