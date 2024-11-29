KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yayınlanan tanıtımda; Fatih’e güvendiği için pişmanlık duyan Doğa, Kıvılcım’dan da uyarı alıyor. Abdullah ile Fatih’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Görkem’in Fatih’i affedici sözleri dikkat çekiyor. Nursema, Asude’den Firaz’ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap köşke alındığı için Nilay’a teşekkür ediyor. Kıvılcım, Ömer’e Cemal’in takıntılı olduğunu söylediği tanıtımda Fatih’in Doğa’nın kapısına gelmesiyle yaşanacaklar büyük merakla bekleniyor.