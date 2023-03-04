'Kızılcık Şerbeti' cuma günü ilgiyle izlendi

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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti”, dün akşam ekrana gelen bölümüyle AB’de 7.42 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, ABC1 20+’da 6.93 izlenme oranı 16.06 izlenme payı, Total’de 5.51 izlenme oranı 13.04 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da gündem yaratan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 1 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

'DOĞA', 'NURSEMA' VE 'UMUT' İÇİN KOLLARI SIVADI Dizinin yayınlanan bölümünde; ayrı düşen 'Nursema' ve 'Umut' büyük bir hüzün yaşadı. Yaşananları kabullenemeyen 'Doğa', teyzesi 'Alev' ile birlikte 'Nursema' ve 'Umut’u kavuşturmak istedi.

'İbrahim’i araştıran 'Alev' ve 'Doğa'; 'Çimen' ve 'Metehan’ın da yardımıyla yeni bir plan yaptı ve 'İbrahim’in yaşantısını yakın takibe alarak bu evlilikten caymasını istediler.

Nefes kesen bölümde 'Kıvılcım' ile 'Ömer’in, 'Alev ve 'Can’la çıktığı akşam yemeğine 'Kayhan’ın baskın yapması 'Ömer ve 'Kayhan’ı karşı karşıya getirdi. Bölümde ayrıca 'Nilay’ın hamile olduğunu öğrenmesi 'Ünal' ailesini sevince boğdu. Bebek sevinci yaşayan 'Nilay’ın aldığı kararla kapanması da herkesi şaşırttı. 'Doğa’nın planı; İzlemek için tıklayınız İZLEYİCİYİ ŞOKE EDEN FİNAL SAHNESİ Bölümün final sahnesinde ise 'Doğa’nın, 'İbrahim’in 'Nursema’dan boşanması için yaptıklarını öğrenen 'Abdullah', 'Alev’i ziyaret etti. 'Alev’in konuşma sırasında 'Nursema' ve 'Umut’u kastederek “Seven insanlar kavuşamıyor” sözleri üzerine 'Abdullah’ın “Bizden mi bahsediyorsunuz?” cevabı izleyenleri adeta şoke etti.

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