Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 107.bölüm tamamı full tamamı hemen izle

        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 107.bölüm tamamı full izle

        Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde Abdullah'tan para tırtıklamak için butik açmaya karar veren Işıl projesini hayata geçiriyor. Öte yandan Mustafa'nın hastaneden taburcu olması duygusal anlara sahne oluyor. Diziyi internetten izlemek isteyen veya son bölümü takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 107.bölüm izle ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti 107.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 107.bölüm tamamı full izle seçeneği

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ İZLE EKRANI

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 107. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 107. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ 107.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın hastaneden taburcu olması duygusal anlara sahne oluyor. Ailedeki gerginlikleri sona erdirmek isteyen Abdullah, huzurun yeniden sağlanmasını arzularken; Nilay o gece yaşananları çözmeye çalışıyor. Ömer, başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım etmek isterken, gerçek katilin kendisi olduğunu düşünerek büyük bir vicdan azabı yaşıyor.

        • 4

          Kıvılcım ise her şeyden habersiz bir şekilde eşine destek olmaya çalışıyor. Firaz ve Nursema birbirlerine içlerini dökerken sarılmaları dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde Asil’in, Doğa ve Fatih’le çıktıkları yemekte yanında getirdiği kız arkadaşı, çifti şoke ediyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Habertürk Anasayfa