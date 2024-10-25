Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm full izle HD, tek parça, kesintisiz burada

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Kızılcık Şerbeti 73. Bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, 25 Ekim Cuma akşamı 73. Bölümüyle ekrana geliyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'I başrolde buluşturan Kızılcık Şerbeti 73. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde Fatih, Ömer'den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girer. Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda kazanan tarafın kim olacağı merak konusudur. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 25 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 73. bölüm izle ekranı diziyi internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde, Fatih ve Ömer arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Mustafa ise git gide Görkem güdümlü Hale’nin tuzağına çekilir. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İZLE

          Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 73. bölümü ile 25 Ekim Cuma akşamı izleyicisi ile buluşuyor.

          Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Kızılcık Şerbeti'nin 73. bölümünde; Fatih, Ömer’den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girmiştir.

        • 4

          Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda acaba kazanan taraf kim olacaktır.

        • 5

          Nilay’ın oğluna yapacağı diş buğdayı her iki ailenin de tüm kadınlarını bir araya getirecektir.

        • 6

          Cemal, Kıvılcım’ı yakın markajda tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir.

        • 7

          Görkem’in kötücül hesapları sonucunda Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarlar.

        • 8

          Her ne kadar birbirlerinden hoşlanmasalar da ikisinin de devam etmek için geçerli nedenleri vardır.

        • 9

          Şirkette ise Fatih ve Ömer arasındaki gerilim yükselerek devam ediyordur.

        • 10

          Mustafa git gide Görkem güdümlü Hale’nin tuzağına çekiliyordur.

        • 11

          Kocasıyla barışan ancak hala tereddütleri olan Pembe, yine bir çıkmaza sürüklendiğinin şüphesi içindedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Habertürk Anasayfa