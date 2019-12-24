Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde yapılan kaçak ağaç kesildiği yönündeki telefon ihbarına istinaden, görevli orman muhafaza memurlarının Eski Mezitli Mahallesi'ndeki bölgeye intikal ettirildiği, yapılan incelemede, 74 bin metrekarelik alandaki orman ağaçlarının diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

ETRAFI ÇEVRİLECEK

İHA'nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında suç tutanağı tanzim edilen M.Ş.'nin gözaltına alındığı ifade edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.