        Kızılay tabelası 3. kez yenilendi

        Kızılay tabelası 3. kez yenilendi

        Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelası, çalınması ve zarar görmesi nedeniyle 3'üncü kez yenilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:56 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:56
        Kızılay tabelası 3. kez yenilendi
        Kennedy Caddesi’ndeki 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldikten sonra üzeri kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar yenilendi.

        Ardından zarar gören tabela, tekrar yenilendi. Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılıp, çektirdikleri fotoğrafları 'En Ankara fotoğrafım' etiketiyle sosyal medyada paylaştı. Trafik ışıklarında bekleyen vatandaşlar da araçlarından fotoğraf çekmeye başladı.

        'KIZIMIN ISRARIYLA BURAYA GELDİK'

        Sosyal medya üzerinden paylaşımları gören bazı gençlerse tabelayla fotoğraf çektirmek için il dışından aileleri ile birlikte Ankara'ya geldi. Ailesiyle birlikte sınava girmek için Antalya'dan Ankara'ya gelen Doğa Orman da annesi Dilek Orman'la beraber 'Kızılay' tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Anne Dilek Orman, "Benim haberim yoktu, kızımın ısrarıyla buraya geldik. Birkaç fotoğraf çekindik. Gençler, kendilerine göre bir eğlence üretmişler" dedi.

        'TALEBAYI ALIP EVİNE GÖTÜRENLER VARMIŞ'

        Tabelanın bulunduğu caddede bir restoranda aşçı olarak çalışan Cemile Çoban, "Tabelaya bir gün asılıyorlar, bir gün çiziyorlar; daha dün belediye tekrar yenisini getirip taktı. Tabelayı alıp evine götürenler varmış. İl dışından gelenler var; satışlarımızı etkilemediler ama sadece fotoğraf çektirip gidiyorlar" diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
