Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 Kızılay personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Kızılay personel alımı başvurularıylar ilgili tüm merak edilenler

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü, İlçe Şube Yönetimi Uzmanı ve Doktor alımı başvuruları devam ediyor. Çağrı Merkezi Operatörü alımı 28 Haziran 2021 tarihinde sona ererken İlçe Şube Yönetimi Uzmanı başvuruları bugün saat 17.00 itibari ile sona eriyor. Doktor alımında ise henüz son başvuru tarihi açıklanmadı.

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KIZILAY KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay Çağrı Merkezi Operasyörü Başvuru Şartları aşağıdaki gibidir;

Lisans mezunu

Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim yetkinliği güçlü,

İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

Sabırlı ve gelişime açık,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

KIZILAY İLÇE ŞUBE YÖNETİMİ UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI

En az ön lisans, tercihen lisans mezuniyeti (Tercihen iibf),

Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

En az 2 yıl iş deneyimi,

Tercihen İngilizce dil bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,

Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

Tercihen SAP kullanım bilgisi,

Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,

Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

Etkili iletişim ve sunum becerisi,

Takım çalışmasına yatkın,

Çözüm ve sonuç odaklı,

Proaktif, Gelişim odaklı,

Paydaş memnuniyetine önem veren,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen

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Kızılay Doktor Başvuru Şartları!

Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen) Tam zamanlı çalışabilecek,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Takım çalışmasına yatkın,

Seyahat engeli olmayan,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Sosyal sorumluluk sahibi,

KIZILAY DOKTOR ALIMI BAŞVURU

KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KIZILAY İŞ İLANLARI 2021

Kızılay personel alımı ilanları https://www.kizilaykariyer.com/ adresi üzerinden yayınlanmaktadır. Kızılay'a özgeçmişinizi bırakmak için ekranda yer alan Özgeçmiş Oluşturmak İçin Hemen Başvur butonuna tıklayıp bilgilerinizi doldurmanız yeterli olacaktır.