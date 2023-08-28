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        Haberler BBC Dünya Kızıl Saç Günü için yüzlerce kişi Hollanda'da bir araya geldi

        Kızıl Saç Günü için yüzlerce kişi Hollanda'da bir araya geldi

        Hollanda'nın Tilburg kenti, farklı ülkelerden binden fazla kızıl saçlı bireyi ağırladı. Kızıl Saç Günü olarak anılan etkinlik her yıl düzenleniyor.

        Giriş: 28.08.2023 - 08:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:18
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        Kızıl Saç Günü için yüzlerce kişi Hollanda'da bir araya geldi
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        Hollanda’nın Tilburg kenti, farklı ülkelerden binden fazla kızıl saçlı bireyi ağırladı.

        Kızıl Saç Günü olarak anılan etkinlik her yıl düzenleniyor.

        Bu yılki etkinlikte İngiltere, İsrail, Almanya, İtalya ve Yeni Zelanda’dan kızıl bireyler buluştu.

        Organizatörler etkinliğin bir arada olmak ve görünümlerini kutlamak için düzenlendiğini söylüyor.

        Kızıl Saç Günü ilk kez 2005’de kutlandı. Ancak sürpriz şekilde Bart Rouwenhorst isimli organizatör sarı saçlı bir kişiydi.

        Amatör bir ressam olan Rouwenhorst, kızıl saçlıların görüntüsüne hayrandı ve 15 model arayışı ile bir ilan verdi.

        Bu ilana 150 kişi başvurdu ve bunların hepsi fotoğraflandı. Ancak seçilemeyen bazılarının tepki dile getirmesi sonrası Rouwenhorst her yıl düzenlenecek bir etkinlik fikri ile ortaya çıktı.

        2013’teki Kızıl Saç Günü’ne 1672 kişi katıldı ve bu en fazla kızıl saçlı bireyin bir araya gelmesiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

        Kızıl ten ve saç rengi aynı zamanda cildin genç görünmesine yarayan melanin üretmede önemli MC1R genine bağlanıyor.

        Bu gen deri hücrelerinin renklenmesi yani pigmentasyonunu ve güneşe karşı morötesi ışınlardan korunmayı etkiliyor.

        MC1R çoğunlukla kızıl saçlara neden oluyor. Bu gene bu yüzden "kızıl gen" adı veriliyor.

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