Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? FOX TV Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok?
FOX TV'de her hafta pazartesi akşamı seyircisiyle buluşan Kızıl Goncalar bu akşam TV yayın akışında yer almıyor. Geçtiğimiz hafta da ekranlara gelmemesi sebebiyle "Kızıl Goncalar bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Dizinin izleyicileri Kızıl Goncalar 3. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 15 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...
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Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin izleyicileri Kızıl Goncalar'ın neden olmadığını merak ediyor. İşte, 15 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile "Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtı...
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KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yayın akışında yer almıyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ise şu şekildeydi;
"Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncaların yayınını yapamıyoruz."
FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yerine RTÜK zorunlu yayını ekranlara gelecek.
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KIZIL GONCALAR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 3. yeni bölümüyle 22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.
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15 OCAK 2024 FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)
22.15 Yabani
01.45 Adım Farah
04.00 Kefaret
06.00 Her Yerde Sen
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KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜM ÖZETİ
Levent ve Meryem’in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar.
Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna’nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.
Levent, Cüneyd’in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep’in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem’i geri dönülemez bir yola sokacaktır.