Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu: FOX TV yeni dizisi Kızıl Goncalar oyuncuları kimler?
FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, 18 Aralık Pazartesi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alan dizinin başrollerini ise Özgü Namal ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dizi severler için Kızıl Goncalar oyuncuları ve karakterlerini bir araya getirdik. İşte, Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu...
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Kızıl Goncalar dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay’ın oturuyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, FOX TV Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu ve karakterleri...
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KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI VE İSİMLERİ
Levent Alkanlı - Özcan Deniz
Meryem Tezel - Özgü Namal
Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu
Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı
Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan
Naim Tezel - Mert Turak
Hasna Güneş - Selen Öztürk
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Suavi Alkanlı - Şerif Erol
Hande Alkanlı - Duygu Sarışın
Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek
Birgül Tezel - Sitare Akbaş
Zeynep Tezel - Mina Demirtaş
Mira Alkanlı - Esma Yılmaz
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KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU
“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.
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Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.