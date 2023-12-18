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        Haberler Televizyon Kızıl Goncalar oyuncuları isimleri: FOX TV Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

        Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu: FOX TV yeni dizisi Kızıl Goncalar oyuncuları kimler?

        FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, 18 Aralık Pazartesi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alan dizinin başrollerini ise Özgü Namal ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dizi severler için Kızıl Goncalar oyuncuları ve karakterlerini bir araya getirdik. İşte, Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:08
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        • 1

          Kızıl Goncalar dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay’ın oturuyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, FOX TV Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu ve karakterleri...

        • 2

          KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI VE İSİMLERİ

          Levent Alkanlı - Özcan Deniz

          Meryem Tezel - Özgü Namal

          Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu

          Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı

          Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan

          Naim Tezel - Mert Turak

          Hasna Güneş - Selen Öztürk

        • 3

          Suavi Alkanlı - Şerif Erol

          Hande Alkanlı - Duygu Sarışın

          Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek

          Birgül Tezel - Sitare Akbaş

          Zeynep Tezel - Mina Demirtaş

          Mira Alkanlı - Esma Yılmaz

        • 4

          KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU

          “Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

        • 5

          Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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