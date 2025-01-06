Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Now TV yayın akışı
Her pazartesi akşamı ekranlara gelen Kızıl Goncalar, ekran macerasına ara verdi. En son 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin 34. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu noktada dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Ocak Now TV yayın akışına göre, başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı yapım tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 6 Ocak 2025 Now TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
- 1
Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu soruları 6 Ocak 2025 Now TV yayın akışı ile yanıt buldu. Yılbaşı haftası olması sebebiyle birçok dizi çekimlere ara vermiş ve ekrana gelmemişti. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin oturduğu, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinin 34. bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Bu sebeple dram türündeki dizinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, Kızıl Goncalar 34. Bölüm tarihi hakkında bilgiler.
- 2
KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
6 Ocak 2025 Now TV yayın akışına göre Kızıl Goncalar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, Kızıl Goncalar dizisi tekrar bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
- 3
KIZIL GONCALAR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak Pazartesi günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
Konuyla ilgili yapımcıdan veya kanaldan açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.
-
- 4
6 OCAK 2025 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02.00 Ruhun Duymaz
- 5
KIZIL GONCALAR 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep, Sadi'yi yakalamayı başarmış, Cüneyd'le konuşmaya karar vermiştir. Ancak durumu anlayan Sadi ipleri yeniden ele alıp Zeynep'i en büyük korkusuyla yüzleştirerek durdurur.
- 6
Cüneyd'in gerçeği duyduğu an kendini düşünmeden tehlikeye atacağına ikna olan Zeynep içi kan ağlasa da Sadi ile beraber hareket etmek zorunda kalır.
Öte yandan kadınların çalışması konusunda Şûra toplanmış, gizemli dostlarınca da tehdit edilen Sadi tüm gücüyle bu kararı boşa çıkarmaya niyet etmiştir. Cüneyd kalpleri kazanacağı bir çözüm bulmuş olsa da Müyesser’in son hamlesi Meryem’i ve kadınları köşeye sıkıştırır. Şimdi Meryem, kadınların kaderi için Levent ile evliliğinin geleceğine dair bir karar vermek zorundadır.
-
- 7
Levent’in gizli düşmana karşı sabırlı ve dikkatli olması konusunda uyardığı Cüneyd babasına karşı son görevini ifa ederken Vahid’in tekkede gömülecek olması tarikatı huzursuz etmiştir. Bu huzursuzluğu dindirip Cüneyd’i rahatlatmak Vahid’in en büyük kurbanlarına düşer.
Cüneyd sır sakladığını sezdiği Zeynep’in peşine düşerken onun aksine yaklaşan tehlikeyi fark etmeyen Levent, Meryem’in fedakarlığıyla darmadağın olacaktır.
- 8
Meryem’in hamlesinden sonra onun dibinde biten Naim, Levent’in de ipleri koparmayı göze almasına sebep olurken Cüneyd, Zeynep ve Sadi’nin işbirliğinden haberdar olur. Sonunda tarikatı ikiye bölecek kadar büyük bir kavganın fitili ateşlenmiştir. Ancak karşı karşıya gelen Cüneyd ve Zeynep arasında her zamanki gibi görünenden daha fazlası vardır.