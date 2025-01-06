Cüneyd'in gerçeği duyduğu an kendini düşünmeden tehlikeye atacağına ikna olan Zeynep içi kan ağlasa da Sadi ile beraber hareket etmek zorunda kalır.

Öte yandan kadınların çalışması konusunda Şûra toplanmış, gizemli dostlarınca da tehdit edilen Sadi tüm gücüyle bu kararı boşa çıkarmaya niyet etmiştir. Cüneyd kalpleri kazanacağı bir çözüm bulmuş olsa da Müyesser’in son hamlesi Meryem’i ve kadınları köşeye sıkıştırır. Şimdi Meryem, kadınların kaderi için Levent ile evliliğinin geleceğine dair bir karar vermek zorundadır.