Kızı dalgalar arasında kaldı! Onun için canını verdi!

Kastamonu'nun Abana ilçesi liman mevkiinde bulunan sahilde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ahmet Şahin, ailesi ile birlikte sahile gelerek serinlemek için denize girdi.

İHA'da yer alan habere göre denizde yüzdükleri sırada, Şahin'in ismi öğrenilemeyen kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Kızını kurtaran Şahin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalar neticesinde, gece saatlerinde Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuk babası olan Şahin’in cenazesinin merkez Başköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.