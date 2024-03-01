Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı. Anıt eser olarak kapılarını açan kulede her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılacağı da öğrenildi
İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.
AA'da yer alan habere göre kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor.
HER AKŞAM LAZER GÖSTERİSİ DE YAPILACAK
Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştiriliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına yaraşır şekilde restore edilen yapı, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.
Fotoğraflar: İHA