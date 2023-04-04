Kız Kulesi ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

"BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE AÇILIŞA HAZIR HALE GELECEK"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi. Bakan Ersoy, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada "Geçmişten bugüne kadar "mış" gibi yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek, araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak, tamamlanıyor." dedi. Yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi’nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, yapının üzerinde bulunduğu platformda da güçlendirme çalışmaları yapıldığını vurguladı.