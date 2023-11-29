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        Haberler Gündem Eğitim "Kız çocuğu okumaz" diye okula gönderilmedi! 60 yaşında okuma yazma öğrendi

        "Kız çocuğu okumaz" diye okula gönderilmedi! 60 yaşında okuma yazma öğrendi

        Niğde'de Kız çocukları okumaz ´diyerek zamanında okula gönderilmediğini söyleyen Yüksel Bayram (60), Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nün açtığı kursa katılarak okuma yazma öğrendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:11
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        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
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        Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı okuma yazma kursuna, 2 çocuk ve 4 torunu olan Yüksel Bayram ile 4 çocuk babası Murat Sarıkaya (62) da katıldı.

        Öğrenciler gibi sıralara oturarak öğretmenlerin gösterdiği harfleri defterlerine yazan Yüksel Bayram ile Murat Sarıkaya, kısa sürede heceleyerek okumaya başladı.

        GENÇ YAŞTA EVLENDİRİLDİ

        Yaklaşık 1 aydır kursa gidip gelen Bayram ve Sarıkaya, bugüne kadar hiç okuma yazma bilmemenin eksikliğini yaşadıklarını anlattı.

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        Genç yaşta evlendirildiğini bugüne kadar okuma yazma öğrenmek için hiç fırsatının olmadığını belirten Yüksel Bayram, "Torunlarım `Anneanne, okuma yazma bilmiyor musun?´ dediğinde çok utandım. Hırs yapıp kursa başladım. Artık harfleri öğrendim, heceleyerek okuyorum. Çok mutluyum. Okumanın yaşı yok" dedi.

        "'OKUMAN YAZMAN YOK MU?' DEDİKLERİNDE RAHATSIZ OLUYORDUM"

        Babasının kendisini okula göndermediğini anlatan Murat Sarıkaya da okuma yazma bilmediği için çok zorluk çektiğini söyledi.

        Sarıkaya, "En çok da adres sorduğumda 'Okuman yazman yok mu amca?' dediklerinde çok rahatsız oluyordum. Artık kendi işimi kendim halledebiliyorum" diye konuştu.

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