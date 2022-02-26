Hakkında müebbet istendi ama tutuklanmadı!

AA

Alınan bilgiye göre, kız arkadaşı Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin T.A. hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından müşteki avukatı tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanığın tutuklanması için talepte bulunuldu.

Mahkeme, talebi reddederek şüphelinin adli kontrol kararının devamına hükmetti.

OLAY

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde sevgilisi olan Sinan'ın intihar ettiğini belirtmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.