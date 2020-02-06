LAHANA SARMASI KAÇ KALORİDİR?

Etli yani kıymalı lahana sarmasının 210 gramı 122 kaloridir. Etsiz yapıldığında pirinç yerine bulgur kullanılması kalorisini daha çok düşürecektir.

KIYMALI LAHANA SARMASI TARİFİ

Lahana sarması malzemeleri;

Bir adet lahana

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı kuru nane

Sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Salçalı sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Kıymalı lahana sarması nasıl yapılır?

Lahana sarmasına iç harcı hazırlayarak başlayabilirsiniz. Soğanı soyup ince ince kıyın. Pirinci ve maydanozu yıkayın. İç harcı hazırlamak için kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları karıştırın. Lahanın sert kısmı olan kafa kökünü kesin tencereye bütün olarak alıp su ekleyin haşlayın. Haşlanan lahanayı parçalara bölüp sert damar kısımlarını kesin. Bu köklü kısımları sarmayı yapacağınız tencerenin dibine serin. Ardından eşit parçalara böldüğünüz lahanayı bir şeker kaşığı iç malzeme koyarak sarın ve tencereye dizin. Tüm iç malzeme bitene kadar bu işleme devam edin. Ardından 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda eritin, tuz ve sıvıyağ ekleyerek sarmaların üzerine dökün. Lahana sarmanızın pişerken dağılmaması için üzerine küçük bir tabak kapatıp ocağa alın. Yaklaşık 30-40 dakika pişecek. Pişme aşamasında tadına bakmanızı öneririz. Piştikten sonra 15 dakika dinlendirip servis edilebilir. Afiyet olsun.