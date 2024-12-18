Kıymalı hünkar beğendi tarifi: Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Patlıcan ve kıymanın muhteşem birleşimiyle eşsiz bir lezzet sunan kıymalı hünkar beğendi, hünkar beğendi tarifleri içinde ayrı bir yere sahiptir. Közlenmiş patlıcan ve kıyma, damak zevkinize adeta bir şölen yaratacak. Kıymalı hünkar beğendi tarifi: Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.
Hünkarlardan tam not alan bu lezzet, Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatları arasındadır. Genellikle etli olarak yapılsa da bazı kişiler kıymalı olarak da tercih etmektedir. Hünkar beğendiyi siz de kıymalı olarak denemek istiyorsanız içeriğimizden faydalanabilirsiniz. Kıymalı hünkar beğendi tarifi nasıldır? Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır? Kıymalı hünkar beğendi yapımı nasıldır? Kıymalı hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Kıymalı hünkar beğendi yapılışı… İşte, merak edilen detaylar.
Kıymalı Hünkar Beğendi Tarifi
Hünkar beğendiye tadını veren et ve patlıcandır. Kıymalı hünkar beğendi de klasik bir hünkar beğendi tarifi olup sadece et yerine kıyma kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze sofralarımızı donatan bu ana yemek, lezzetiyle adından söz ettirmektedir. Yapımı her ne kadar zahmetli gibi görülse de püf noktalara hâkim olunduğunda oldukça kolaydır. Özel misafirlerinize eşsiz bir lezzet sunmak istiyorsanız kıymalı hünkar beğendi tarifini deneyebilirsiniz. Tarifin kaş kişilik olduğuna, hazırlama ve pişirme süresine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
Kıymalı Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?
Hünkar beğendi yapmak istiyor ancak tarifini merak ediyorsanız bu yazımız sizin için olabilir. Malzemeler her evde olan klasik malzemelerden yapılmaktadır. Sadece bu tarifte et yerine kıyma kullanılmaktadır. Kıymalı hünkar beğendi tarifinin yapım aşamaları klasik hünkar beğendi tarifiyle aynıdır. Beğendinin üzeri dana kuşbaşı et ile değil, kıyma ile servis edilir. İşte, aşama aşama kıymalı hünkar beğeni yapımı:
Malzemeler
Kıymalı harcı için:
Beğendisi için:
Yapılışı
Kıymalı Hünkar Beğendi Yapımı
Öncelikli olarak közlenen patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. İç harcı için soğan ve sarımsakları kavurun, üzerine kıymayı ekleyip kavurma işlemine devam edin. Domates salçası, domates ve baharatları üzerine ekleyin ve pişmeye bırakın. Ayrı bir tencerede tereyağını kokusu çıkan kadar kavurun. Üzerine yavaş yavaş ve çırparak sütü ekleyin. Muhallebi kıvamını alınca doğranan patlıcanları ekleyin. Ardından tuz, karabiber ve kaşar peyniri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştın. Son olarak kıymalı harcı beğendinin üzerine koyun.
Kıymalı Hünkar Beğendi Malzemeleri
Kıymalı hünkar beğendi malzemeleri kıyması için kıyma, soğan, domates, sarımsak, domates salçası, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biber; beğendisi için patlıcan, süt, un, tereyağı, kaşar peyniri, tuz ve karabiberdir.
Kıymalı Hünkar Beğendi Yapılışı
Kıymalı hünkar beğendinin yapılışı için öncelikli olarak patlıcanlar közlenir, soyulup ince ince doğranır. Kıymalı harç için soğan ve sarımsaklar kavurulur, üzerine kıyma eklenip kavurmaya devam edilir. Domates salçası, domates ve baharatlar eklenerek pişmeye bırakılır. Beğendi için tereyağı eritilir. Kokusu çıkana kadar kavrulur. Üzerine topaklanmaması için azar azar ve çırpılarak süt ilave edilir. Muhallebi kıvamı elde edilir; önceden közlenmiş ve doğranmış patlıcanlar eklenir. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra kaşar peyniri ilave edilir. Ocaktan alınıp karıştırılır. Tabak zeminine beğendi, üzerine de kıymalı harç eklenerek servis edilir.