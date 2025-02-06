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        Haberler Yemek Yapma Kıyma ve baharatın mükemmel uyumu misafilerinizi hayran bırakacak! Çıtır hamuru ve lezzet dolu harcıyla etli tart tarifi!

        Kıyma ve baharatın mükemmel uyumu misafilerinizi hayran bırakacak! Çıtır hamuru ve lezzet dolu harcıyla etli tart tarifi!

        Günlük yemek rutininden sıkılanlar için hem pratik hem de lezzetli bir alternatif olan etli tart, sofralarınıza farklı bir tat katmaya geliyor. Hafif kıtır hamuru ve baharatlarla zenginleşen kıymalı harcıyla damakları şenlendiren bu tarif, özellikle misafirlerinize sunabileceğiniz özel bir seçenek. Kolayca hazırlayabileceğiniz etli tart, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:19
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        • 1

          Evde farklı tarifler denemeyi sevenler için muhteşem bir önerimiz var: Etli tart! Çıtır hamuru ve iç harcındaki baharat dengesiyle sofralarınıza şıklık katacak bu tarif, özel günlerde ve çay saatlerinde de harika bir alternatif olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay! Mutfağınızda yeni bir lezzet keşfetmek için bu tarif tam size göre!

        • 2

          MALZEMELER

          Etli tart yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

          300 gram kıyma

          1 adet soğan

          2 diş sarımsak

          1 adet domates

          1 yemek kaşığı salça

          1 çay kaşığı tuz

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı kimyon

          1 yemek kaşığı sıvı yağ

          1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

          1 adet yumurta

          1 çay bardağı süt

          3 su bardağı un

          150 gram tereyağı

          1 çay kaşığı kabartma tozu

        • 3

          HAMURUN HAZIRLANIŞI

          Etli tartın tabanı için önce hamuru hazırlamak gerekir. Bir kaba un, kabartma tozu ve tereyağını ekleyerek yoğurmaya başlayın.

          Ardından yumurta ve sütü ekleyerek hamuru yoğurmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurduğunuz hamuru, streç filme sararak buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

        • 4

          İÇ HARÇ NASIL HAZIRLANIR?

          İç harcı hazırlamak için soğan ve sarımsağı ince ince doğrayarak tavada sıvı yağ ile kavurun.

          Üzerine kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra doğranmış domatesi, salçayı ve baharatları ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Hazırlanan harcı ocaktan alarak soğumaya bırakın.

        • 5

          TARTIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE PİŞİRİLMESİ

          Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zeminde merdane yardımıyla açarak tart kalıbına yerleştirin.

          Üzerine kıymalı harcı eşit şekilde yayın. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Tartın üzeri kızardığında fırından çıkararak dilimleyerek servis edebilirsiniz.

        • 6

          SERVİS VE SUNUM ÖNERİLERİ

          Etli tartı sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz. Yanında yoğurtlu bir sos veya taze yeşilliklerle sunum yaparak lezzetini artırabilirsiniz.

          Ayrıca üzerine taze kekik veya maydanoz ekleyerek görsel olarak da şık bir sunum hazırlayabilirsiniz.

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