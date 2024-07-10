Kiwano nasıl yenir, tüketilir? Kiwanonun faydaları nelerdir?

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Egzotik meyvelerden biri olan Kiwano, estetik görüntüsünün yanı sıra sayısız faydasıyla da birçok kişinin favorisidir. Esasında çok duyulmamış olsa da son dönemlerde süpermarketlerin raflarında yerini almaya başladı. Boynuzlu kavun nedir? Kiwano nasıl tüketilir? Özellikleri neler? İşte detaylar…

KİWANO NEDİR?

Kiwano, egzotik meyvelerden biridir. Boynuzlu kavun meyvesinin ana vatanı Afrika olsa da Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika gibi birçok yerde yetiştirildiği bilinir. Ülkemizde yetiştiği yer ise çoğunlukla Alanya çevresidir. Kiwano meyvesinin dış kısmında kalın bir kabuk bulunur. Kabukların üzerinde çıkıntılar vardır ve bunlar boynuz formundadır. Tam da bu nedenle Kiwanonun diğer adı boynuzlu kavundur.

İnsan sağlığı bakımından çeşitli faydalar sunan Afrika salatalığının içeriği bol miktarda C vitaminine sahiptir. Bilinen bir diğer adı “Jelly kavun” şeklindedir. Kesildiğinde içinde yüzlerce küçük çekirdek görülür. Çekirdekleri kaplayan jelin tadı ise limon, salatalık, kavun ve muz birleşiminde bir lezzet sunar. KİWANO İÇERİĞİ NASIL? Kiwano meyvesi, yüksek oranda C vitamini içermesiyle öne çıkar. Ortalama boyuttaki bir boynuzlu kavunda 1 gram protein bulunduğu bilinir. Ayrıca meyvenin içinde zengin miktarda A vitamini, demir, besin lifi ve kalsiyum da yer alır. İçinde bulunan özel jöle kıvamlı bölüm yenir ve tadı muz ve salatalık karışımıyla baskın gelir. Bu da Kiwanonun özellikle dikkat çekmesini ve birçok kişi tarafından sevilmesini sağlar.

KİWANO ÖZELLİKLERİ Kiwano özellikleri ile de dikkat çeken egzotik bir meyvedir. Afrika Boynuzlu kavunu, şu özellikleri içerir; Düşük kalorisiyle diyetlere uygundur.

Yüksek lif içeriğiyle tok tutmaya yardımcıdır.

Yüksek lif oranı sayesinde iyi bir sindirim destekleyicidir.

Tadı muz, kivi ve salatalık karışımıdır.

Salatalarda, tatlılarda ya da içeceklerde kullanılacak ideal bir tatlandırıcıdır.

Taze olarak tüketilmesi de mümkündür.

Su içeriği yüksek, ferahlatıcı bir meyvedir.

A, C ve B vitaminleri bakımından oldukça zengindir.

Kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller, boynuzlu kavun içinde bol miktarda bulunur.

Ortalama olarak bir avuç büyüklüğündedir.

İç bölümü yeşil renktedir ve jelimsidir.

İçeriğinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığına iyi gelir. KİWANO FAYDALARI NELERDİR? Peki Kiwano faydaları nelerdir? Konuyla ilgili detayları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz; Meyvenin bağışıklık güçlendirici etkisi dikkat çeker. Bu özelliğine ek birçok hastalığa karşı vücudu koruma özelliğine de sahiptir.

İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde kanser türlerine yakalanma riskini minimize eder.

Diş ve kemikleri güçlendirici etkisiyle dikkat çekicidir.

Ciltte kırışıklık karşıtı etki yaratır ve erken yaşlanmayı önler.

Saç sağlığını olumlu anlamda etkilemeye yardımcı olur.

Saçların daha parlak görünmesine katkıda bulunur.

Güçsüz ve çabuk kırılan tırnakları sağlıklı yapıya kavuşturmayı destekler.

Toksinleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı içeriğe sahiptir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı iyi bir destekçi olabilir. BOYNUZLU KAVUN HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP? Kiwano kavununun glisemik indeksi düşüktür. Bu da yeme sonrası kan şekerinde artışa neden olmadığı anlamına gelir. Yani boynuzlu kavun, insülin direnci hastalarının tüketebileceği meyveler arasındadır.

Glikoz ve insülin metabolizmasında doğrudan etki sahibi olan minerallerden biri olan magnezyum, Kiwano içinde yoğun şekilde bulunur.

Yaklaşık %88’i sudan oluşan boynuzlu kavun, bu anlamda aşırı tatlı meyve aramayanların favorisidir.

Elektrolit ve karbonhidrat içeriğiyle sıvı alımını artırmak için uygundur.

Gün içinde susuz kalmayı önleyerek enerji seviyesini artırmayı destekler.

Zihinsel sağlığın ve beyin fonksiyonlarının gelişimiyle yakından ilgili olan meyve, çinko ve magnezyum içeriği sayesinde düzenli tüketimde zinde hissetmeye yardımcı olur.

İçeriğindeki magnezyum ve çinko sayesinde depresyon ve anksiyete gibi psikolojik bozukluklara karşı iyi bir savaşçıdır. Bu sorunlara karşı savaşan nörotransmitterlerin üretilmesinde önemli bir rol sahibidir.

Zengin potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Bu içerikleri sayesinde iltihabın önüne geçerek kan basıncını düzenleme özelliğine sahiptir. Söz konusu içerikler, meyvenin arteriyel plak birikimini önlemesine de yardımcıdır.

Kemik gücünün korunmasını ve kemiğin yeniden şekillenmesini destekler. KİWANO NASIL TÜKETİLİR?

İnternet kullanıcılarının en sık sorduğu sorulardan biri de “Kiwano nasıl tüketilir?” sorusudur. Dış kabukları kalın ve sivri uçlarla kaplı olan Kiwano, taze meyve tüketmek isteyenler için uygun bir meyvedir. Kabuğu tamamen turuncu ise bu, meyvenin olgunlaştığı anlamına gelir. Bu durumda kabukları soyarak içindeki etli kısmı direkt tüketebilirsiniz. Kiwano yemenin en basit yolu, dilim hâline getirip posasını doğrudan kabuk kısmından ayırarak mümkün olur. Lezzeti size yeterli gelmiyorsa içine şeker ya da tuz da ekleyebilirsiniz. Taze şekilde ya da pişirerek de tüketebilirsiniz. Meyvenin posasını smoothie içine ekleyebilir, gronala ya da yoğurt içine de ilave edebilirsiniz. Bazı insanlar, meyveyi marmelat ve reçel gibi yiyeceklerin yapımında da kullanır. Hatta bazı soslarda da boynuzlu kavun kullanılır.

KİWANO SALATASI NASIL YAPILIR? Mango ve kiwano ile yapılan bu salatayı özellikle yaz aylarında tercih ederek hafif ve doyurucu bir öğün yiyebilirsiniz. İşte malzemeler; 1 kiwano

1 olgun mango

1 avokado

1 kırmızı soğan

1 lime ya da limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı nane yaprağı

Karabiber ve tuz Malzemeleriniz hazırsa hazırlamaya geçebilirsiniz; Kiwano meyvesini ortadan ikiye kestikten sonra iç kısmını kaşık yardımıyla sıyırarak kâseye koyun.

Ardından mangoyu soyun ve küçük küpler hâline getirin. Avokadoyu da mango gibi doğradıktan sonra iki meyveyi de aynı kâseye dâhil edin.

Kırmızı soğanı ince dilimler hâlinde doğrayın ve buraya koyun.

Limonu ve lime limonunu buraya sıkın.

Nane yapraklarını ince ince doğrayarak kâseye ekleme yapın.

Tuz, zeytinyağı ve karabiberi ekleyerek iyice karıştırın. Afiyet olsun.

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