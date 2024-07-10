Kiwano nasıl yenir, tüketilir? Kiwanonun faydaları nelerdir?
"Boynuzlu kavun" ve "Afrika salatalığı" gibi isimlerle bilinen Kiwano, tropik meyvelerin en fazla öne çıkanlarından biri oldu. İştah kabartan görüntüsü ilk bakışta dahi dikkatleri üzerinde toplamaya yeten bu meyvenin faydaları neler? Kiwano nasıl yenir?
Egzotik meyvelerden biri olan Kiwano, estetik görüntüsünün yanı sıra sayısız faydasıyla da birçok kişinin favorisidir. Esasında çok duyulmamış olsa da son dönemlerde süpermarketlerin raflarında yerini almaya başladı. Boynuzlu kavun nedir? Kiwano nasıl tüketilir? Özellikleri neler? İşte detaylar…
KİWANO NEDİR?
Kiwano, egzotik meyvelerden biridir. Boynuzlu kavun meyvesinin ana vatanı Afrika olsa da Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika gibi birçok yerde yetiştirildiği bilinir. Ülkemizde yetiştiği yer ise çoğunlukla Alanya çevresidir. Kiwano meyvesinin dış kısmında kalın bir kabuk bulunur. Kabukların üzerinde çıkıntılar vardır ve bunlar boynuz formundadır. Tam da bu nedenle Kiwanonun diğer adı boynuzlu kavundur.
İnsan sağlığı bakımından çeşitli faydalar sunan Afrika salatalığının içeriği bol miktarda C vitaminine sahiptir. Bilinen bir diğer adı “Jelly kavun” şeklindedir. Kesildiğinde içinde yüzlerce küçük çekirdek görülür. Çekirdekleri kaplayan jelin tadı ise limon, salatalık, kavun ve muz birleşiminde bir lezzet sunar.
KİWANO İÇERİĞİ NASIL?
Kiwano meyvesi, yüksek oranda C vitamini içermesiyle öne çıkar. Ortalama boyuttaki bir boynuzlu kavunda 1 gram protein bulunduğu bilinir. Ayrıca meyvenin içinde zengin miktarda A vitamini, demir, besin lifi ve kalsiyum da yer alır. İçinde bulunan özel jöle kıvamlı bölüm yenir ve tadı muz ve salatalık karışımıyla baskın gelir. Bu da Kiwanonun özellikle dikkat çekmesini ve birçok kişi tarafından sevilmesini sağlar.
KİWANO ÖZELLİKLERİ
Kiwano özellikleri ile de dikkat çeken egzotik bir meyvedir. Afrika Boynuzlu kavunu, şu özellikleri içerir;
KİWANO FAYDALARI NELERDİR?
Peki Kiwano faydaları nelerdir? Konuyla ilgili detayları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz;
BOYNUZLU KAVUN HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?
KİWANO NASIL TÜKETİLİR?
İnternet kullanıcılarının en sık sorduğu sorulardan biri de “Kiwano nasıl tüketilir?” sorusudur. Dış kabukları kalın ve sivri uçlarla kaplı olan Kiwano, taze meyve tüketmek isteyenler için uygun bir meyvedir. Kabuğu tamamen turuncu ise bu, meyvenin olgunlaştığı anlamına gelir. Bu durumda kabukları soyarak içindeki etli kısmı direkt tüketebilirsiniz.
Kiwano yemenin en basit yolu, dilim hâline getirip posasını doğrudan kabuk kısmından ayırarak mümkün olur. Lezzeti size yeterli gelmiyorsa içine şeker ya da tuz da ekleyebilirsiniz. Taze şekilde ya da pişirerek de tüketebilirsiniz. Meyvenin posasını smoothie içine ekleyebilir, gronala ya da yoğurt içine de ilave edebilirsiniz. Bazı insanlar, meyveyi marmelat ve reçel gibi yiyeceklerin yapımında da kullanır. Hatta bazı soslarda da boynuzlu kavun kullanılır.
KİWANO SALATASI NASIL YAPILIR?
Mango ve kiwano ile yapılan bu salatayı özellikle yaz aylarında tercih ederek hafif ve doyurucu bir öğün yiyebilirsiniz. İşte malzemeler;
Malzemeleriniz hazırsa hazırlamaya geçebilirsiniz;
Afiyet olsun.