'Kıvırcık Ali' anıldı

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Büyükçekmece'de 11 yıl önce "ölüm virajı" olarak bilinen yolda yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden sanatçı "Kıvırcık Ali", mezarı başında anıldı.

"Kıvırcık Ali" olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki heyet ile sanatçının ağabeyi Sadık Özütemiz katıldı. Törene katılanlar "Kıvırcık Ali"nin mezarına çiçekler bıraktı.

"GÖNÜLLERDE TAHT KURDU"

"Kıvırcık Ali"nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül, yaptığı açıklama, "Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlaklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu." şeklinde konuştu.

KIVIRCIK ALİ HAKKINDA

Ali Özütemiz veya bilinen adıyla Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968 yılında Turhal, Tokat'da doğmuş, 11 Ocak 2011 yılında Büyükçekmece, İstanbul'da hayata gözlerini yummuş Türk besteci, müzisyen ve şarkıcıdır.

Özütemiz, Turhal, Tokat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmiştir. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip, düğün ve cemevlerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özütemiz, 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekânlarda bağlama çaldı, aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayımlanacak olan üç adet albüm kaydetti. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı.

1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. 1999'da Özütemiz'in ilk solo albümü "Gül Tükendi, Ben Tükendim" yayımlandı. 2000'deki "Isırgan Otu" ve 2004'teki "Üçüncü Gurbet" albümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan düet albümü yayımlanırken, 2006 ve 2008'de sırasıyla "Geriye Dönün Seneler" ve "Hepimize Yeter Dünya" albümleri yayımlandı.

Sanatçı, 11 Ocak 2011'de Büyükçekmece, İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aynı yıl, "Onbir Bir İkibinonbir / Veda" isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla "Hasret" ve "Sevdiklerim" isimli derleme albümleri yayımlandı.