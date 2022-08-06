"Konserlere ailece gidiyoruz"

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, önceki gün Ulus’ta görüntülendi. ATM’den para çeken Ural, ardından aracının içinde soruları yanıtladı.

"KONSERLERE AİLECE GİDİYORUZ"

Yoğun konser programlarına rağmen birbirlerinden ayrılmadıklarını söyleyen Kıvılcım Ural, "Kaan'ın tüm konserlerine ailece beraber gidiyoruz. Kızımız henüz ana okuluna başlamadığı için şimdilik rahat oluyor. Benim de İstanbul konserlerim var. Kaan da o zaman bana eşlik ediyor. Benim konserlerim genelde İstanbul’da olduğu için rahatız." dedi.