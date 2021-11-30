"KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM"



Aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:



Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.