"Karizmanın vergisini ver, biz de nasiplenelim."

"BENİM SEÇİMİM DEĞİLDİ"

Samimi açıklamalarda bulunan Dizer, şunları söylemişti:

Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.

Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.