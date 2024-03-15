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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ: Röportajı sonra yapalım - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ: Röportajı sonra yapalım

        Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Oğlunu kucağında taşıyan Tatlıtuğ, gazetecilere; "Röportajı sonra yapalım" dedikten sonra oradan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:13
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ ile Etiler'deydi. Bir mekân çıkışında görüntülenen Tatlıtuğ, oğlunu kucağına aldı.

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          Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarını görünce; "Röpörtajı sonra yapalım" dedi.

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          Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.

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