Kıvanç Tatlıtuğ: Röportajı sonra yapalım
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Oğlunu kucağında taşıyan Tatlıtuğ, gazetecilere; "Röportajı sonra yapalım" dedikten sonra oradan ayrıldı
Giriş: 15.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:13
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ ile Etiler'deydi. Bir mekân çıkışında görüntülenen Tatlıtuğ, oğlunu kucağına aldı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarını görünce; "Röpörtajı sonra yapalım" dedi.
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Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.
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