Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımda bulundu
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Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Sosyal medya hesabından oğlu Kurt Efe ile sık sık paylaşımlar bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir paylaşım ile hayranlarının karşısına çıktı.
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Geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi almak için Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, burada metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.
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Şimdi ise, oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımını takipçileriyle paylaştı. Bu anlar, Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olmanın getirdiği mutluluğu ve oğluyla geçirdiği keyifli zamanları gözler önüne seriyor.
Fotoğraflar: Instagram