Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti

Bu kişi, eşim ve benim 'aynı oyuncunun' yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu, ayırdığımızı hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış olduğundan, ikimize de ayrı ayrı ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yollamaya devam ediyor.