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Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un oyun saati - Magazin haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin oyun saati

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de ilk çocuğu Kurt Efe'ye kavuşan Başak Dizer, eşi ve oğlunun evde oyun oynadığı anları paylaştı

Giriş: 04.12.2022 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2016'da dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

  • Sosyal medyada zaman zaman günlük hayatından kesitler yayınlayan çiftten Dizer'den yeni bir paylaşım daha geldi. 

  • Başak Dizer, bu kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları yayınladı. Çocuğunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Tatlıtuğ ile oğlunun o fotoğrafları, hayranlarından yoğun ilgi gördü. 

  • Geçtiğimiz aylarda oğlunun elinin şeklini koluna dövme yaptıran ünlü oyuncunun baba-oğul paylaşımına "Adamın ev hali bile karizmatik", "Şu babanın tatlılığına bakın" "Böyle yakışıklı baba mı olur?" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • OĞULLARINI DENİZLE TANIŞTIRDILAR

    Geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yapan çift, oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırmıştı. Tatil sezonunu kapatan Başak Dizer, eşi ve bebeğiyle denizde çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kapanış" notuyla yayınlamıştı.

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