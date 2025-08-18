Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı.

REKLAM advertisement1 Ancak kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

REKLAM Yakın arkadaşı Halit Yukay için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir paylaşımda bulundu. "SONSUZ TEŞEKKÜRLER" Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaşarak; "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan oyuncu; "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4'üncü günü. Hatta bugün 5'inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır" demişti.