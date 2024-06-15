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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan Babalar Günü'ne özel paylaşım - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan Babalar Günü'ne özel paylaşım

        Kıvanç Tatlıtuğ, yarınki Babalar Günü'ne özel oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:30
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          Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te evlenmişti.

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          Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022'de de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

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          Kıvanç Tatlıtuğ, yarınki Babalar Günü'ne özel oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı.

          Ünlü oyuncu paylaşımına; "Papalina" yazısını ve nazar boncuğu emojisini ekledi.

          PAPALİNA

          Papalina balığı benzerliği nedeniyle çoğunlukla Sardalya ile karıştırılır. Aslında Sardalya'nın yavrusudur bu küçük balık. Kılçığı yok denecek kadar esnek olduğu ve çok küçük oldukları için ayıklamadan yenilir.

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