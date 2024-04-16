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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe 2 yaşında - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe 2 yaşında

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin 2'nci yaş günü için yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti. Oğullarıyla birlikte dans eden çiftin keyifli anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:26
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        • 1

          2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi ise 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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          Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe, 2'nci yaşına bastı.

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          Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğullarının doğum günü için yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.

        • 4

          Kurt Efe'nin doğum günü partisine katılan ünlü isimler arasında; Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu ve Sedef Avcı gibi ünlü isimler yer aldı.

        • 5

          Sosyal medyadan yayımlanan videoda, Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği görüldü. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

        • 6

          Sinem Kobal da, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu karesini "Çocuklar" notuyla yayımladı.

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