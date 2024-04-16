Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe 2 yaşında
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin 2'nci yaş günü için yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti. Oğullarıyla birlikte dans eden çiftin keyifli anları objektiflere yansıdı
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2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi ise 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe, 2'nci yaşına bastı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğullarının doğum günü için yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.
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Kurt Efe'nin doğum günü partisine katılan ünlü isimler arasında; Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu ve Sedef Avcı gibi ünlü isimler yer aldı.
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Sosyal medyadan yayımlanan videoda, Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği görüldü. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
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Sinem Kobal da, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu karesini "Çocuklar" notuyla yayımladı.
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