KİT'lerdeki 10 personelden sadece biri kadın

AA

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla çalışan personelden yüzde 89,7'sinin erkek, yüzde 10,3'ünün kadın olduğu belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor.

Bu çerçevede, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000 yılında ortalama 170 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2016 yılında 103 bin 836 kişiye, 2017'de 101 bin 306 kişiye, 2018'de 100 bin 657 kişiye geriledi. Personel sayısı, geçen yıl ise 100 bin 516 kişi oldu.

İstihdam edilen personelin 47 bin 288'i memur ve sözleşmeli personelden, 53 bin 228'i işçilerden oluştu.

Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 94 bin 916 olarak kayıtlara geçti.

ÇALIŞANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 25 YILDIR GÖREVDE

Çalışanların yüzde 22,1'inin 25 yıl ve üzeri hizmet süreli personelden oluştuğu belirlendi. Bu personeli, yüzde 19,6 ile 5-10 yıllık personel, yüzde 18,2 ile 0-5 yıllık personel, yüzde 15,1 ile 20-25 yıllık personel izledi. Çalışanlar arasında 15-20 yıllık personel yaklaşık yüzde 10,6, 10-15 yıllık personel de yüzde 14,3 olarak kaydedildi.

Personelin yaklaşık yüzde 32,8'inin 40-50 yaşında olması dikkati çekti. Çalışanların yüzde 30,6'sının 30-40 yaş, yüzde 18,4'ünün 50-60 yaş, yüzde 13,8'inin 20-30 yaş, yüzde 4,1'inin 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,2'sinin ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

PERSONELİN YÜZDE 37.4'Ü LİSANS VE ÜZERİ EĞİTİME SAHİP

Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 33'ünün lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlendi. Kalan personelin yüzde 22'si meslek lisesi, yüzde 17'si yüksekokul, yüzde 12,8'i lise, yüzde 10,8'i ilköğretim, yüzde 4,2'si yüksek lisans, yüzde 0,2'si doktora düzeyinde eğitime sahip bulunuyor.

Buna göre, KİT personelinin yüzde 37,4'ünün lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekiyor.

KİT personelinin yüzde 89,7'si erkek, yüzde 10,3'ü kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 94,4'ü bulurken, tek yabancı dil bilen personel yüzde 5,4, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,2 olarak kaydedildi. Buna göre, dil bilen personel oranı yüzde 5,6 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,1'ini engelliler, yüzde 0,8'ini eski hükümlüler, yüzde 0,8'ini çocuk yurtlarında yetiştirilen kişiler, yüzde 0,7'sini gazi ile şehit aile yakınları oluşturuyor.