KİT'lerdeki 10 personelden sadece biri kadın

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla çalışan personelden yüzde 89,7'sinin erkek, yüzde 10,3'ünün kadın olduğu belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor.
Bu çerçevede, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000 yılında ortalama 170 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2016 yılında 103 bin 836 kişiye, 2017'de 101 bin 306 kişiye, 2018'de 100 bin 657 kişiye geriledi. Personel sayısı, geçen yıl ise 100 bin 516 kişi oldu.
İstihdam edilen personelin 47 bin 288'i memur ve sözleşmeli personelden, 53 bin 228'i işçilerden oluştu.
Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 94 bin 916 olarak kayıtlara geçti.
ÇALIŞANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 25 YILDIR GÖREVDE
Çalışanların yüzde 22,1'inin 25 yıl ve üzeri hizmet süreli personelden oluştuğu belirlendi. Bu personeli, yüzde 19,6 ile 5-10 yıllık personel, yüzde 18,2 ile 0-5 yıllık personel, yüzde 15,1 ile 20-25 yıllık personel izledi. Çalışanlar arasında 15-20 yıllık personel yaklaşık yüzde 10,6, 10-15 yıllık personel de yüzde 14,3 olarak kaydedildi.
Personelin yaklaşık yüzde 32,8'inin 40-50 yaşında olması dikkati çekti. Çalışanların yüzde 30,6'sının 30-40 yaş, yüzde 18,4'ünün 50-60 yaş, yüzde 13,8'inin 20-30 yaş, yüzde 4,1'inin 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,2'sinin ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.
PERSONELİN YÜZDE 37.4'Ü LİSANS VE ÜZERİ EĞİTİME SAHİP
Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 33'ünün lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlendi. Kalan personelin yüzde 22'si meslek lisesi, yüzde 17'si yüksekokul, yüzde 12,8'i lise, yüzde 10,8'i ilköğretim, yüzde 4,2'si yüksek lisans, yüzde 0,2'si doktora düzeyinde eğitime sahip bulunuyor.
Buna göre, KİT personelinin yüzde 37,4'ünün lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekiyor.
KİT personelinin yüzde 89,7'si erkek, yüzde 10,3'ü kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 94,4'ü bulurken, tek yabancı dil bilen personel yüzde 5,4, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,2 olarak kaydedildi. Buna göre, dil bilen personel oranı yüzde 5,6 olarak kayıtlara geçti.
Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,1'ini engelliler, yüzde 0,8'ini eski hükümlüler, yüzde 0,8'ini çocuk yurtlarında yetiştirilen kişiler, yüzde 0,7'sini gazi ile şehit aile yakınları oluşturuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!