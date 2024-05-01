Kıskandı aracına bomba koydu!
Olay, Zonguldak'ta meydana geldi. Zonguldak'ta bir baba oğlunun otomobilinin yağ kaçırdığını görünce tamirciye götürdü. Ancak araçtaki sorun başkaydı. Aracın altında bomba düzeneği ortaya çıktı. O korkunç düzeneğin arkasındaysa takıntılı bir adamın intikam planı vardı.
Giriş: 01.05.2024 - 21:46 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:47
Olay, Zonguldak'ta meydana geldi.
Zonguldak'ta bir baba oğlunun otomobilinin yağ kaçırdığını görünce tamirciye götürdü.
Ancak araçtaki sorun başkaydı.
Aracın altında bomba düzeneği ortaya çıktı.
O korkunç düzeneğin arkasındaysa takıntılı bir adamın intikam planı vardı.
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