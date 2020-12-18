"Bizi kıskandı kocamı öldürdü!"

Ankara'da müzisyen Önder Çelik, yaklaşık 1 yıldır hem 2 çocuğunun annesi resmi nikahlı eşi Seher Çelik hem de dini nikahları bulunan Gülyeşim Türkmen ile birlikte yaşarken, her akşam sırayla birisinin odasında uyuyordu. Gülyeşim Türkmen, önceki gece eve gelen Önder Çelik'in yanına giderek, beraber uyumak istediğini söyledi. Önder Çelik ise yorgun olduğunu söyledi.
Hayatını kaybeden Önder Çelik.
BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine sinirlenen Gülyeşim Türkmen, "Diğeri istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. Gülyeşim Türkmen, daha sonra Seher Çelik´e saldırdı. Seher Çelik, kendisini odaya kilitleyerek kurtuldu. Önder Çelik, hayatını kaybetti. Gülyeşim Türkmen ise gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önder Çelik'i öldüren Gülyeşim Türkmen.
"BİZİ KISKANDIĞI İÇİN KOCAMI ÖLDÜRDÜ"
Önder Çelik, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 çocuk annesi Seher Çelik, eşinin Gülyeşim Türkmen'i yaklaşık 1 yıl önce eve getirdiğini belirterek, "Benim kocam, dünyanın en iyi kocasıydı. Ben onu çok seviyordum, o da beni çok seviyordu. Kocam, o kadın sokakta kalmasın, aç kalmasın diye ona sahip çıktı. Dini nikahları vardı. Ben kocamı çok sevdiğim için o kadının evimize gelmesine razı oldum.
"KADIN BENİ DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"
Kadın sürekli sorunlar yaratıyordu. Biz oraya yeni taşınmıştık. Evin kapılarına dolaplarına sürekli vuruyordu. Benim evden çıkmamı istiyordu resmen. Olay günü ben çok çığlık attım, komşular hiç yardıma gelmedi. Kadın beni de öldürmeye çalıştı. Bizi kıskandığı için kocamı öldürdü. Yeni taşındığımızdan dolayı adresi bilmiyordum. Ambulansa doğru adres veremedim. Komşuların hiçbiri de kapıyı açmadı. Eşim, biri ambulansı erken arayıp evi düzgün tarif etseydi belki kurtulacaktı. O kadını Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
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