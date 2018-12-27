Los Angeles kilometrelerce plaj demek, her gün yolunuz mutlaka ya spor ya da keyif için plajdan geçer. Bu yüzden önce favori plajlarım şunlar;

ANNENBERG COMMUNITY BEACH HOUSE

Eski bir yazlık malikane olan bu mekan, Santa Monica plajının doyasıya keyfini çıkarabileceğiniz halka açık bir kulüp. Burada yer alan çocuk oyun alanları, açık havuz, duşlar, restoran ve kafeler sayesinde tüm gününüzü rahatça geçirebilirsiniz.