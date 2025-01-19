2. PATATESLİ PIRASA ÇORBASI

Malzemeler:

- 4 adet pırasanın beyaz kısmı,

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı,

- 1 adet orta boy kuru soğan,

- 2 adet orta boy patates,

- 7 bardak sıcak et ya da tavuk suyu,

- 2 su bardağı sıcak süt,

- 1 yemek kaşığı kuru nane/pul biber,

- 2 çay kaşığı tuz ve karabiber.

Hazırlanışı:

Pırasaların sadece beyaz kısımlarını alıp sararan yapraklarını atın.Yıkayıp incecik doğrayın. Soğan ve patatesi soyup, küp küp doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tencereye ekleyin ve orta ısılı ateşin üzerine koyun. Pırasaları bu kızarmış yağa aktarıp, 2-3 dakika boyunca kavurun. Üzerine küp küp doğranan patates ve soğanı ilave edip, 2-3 dakika daha kavurun. Et veya tavuk suyunuzu aynı tencereye koyun ve karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Arada karıştırarak çorbayı kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca çorbayı ocaktan alın ve el blenderıyla ezerek püre haline getirin. Sıcak sütü tencereye ilave edin ve püre haline getirdiğiniz çorbayı tekrar ocağa koyun. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Çorbanızı nane veya pul biber ekleyerek servis edebilirsiniz.