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        Haberler Yaşam İnme belirtileri için fast testini uygulayın: Dakikalar içinde hayat kurtarın! İnme belirtilerini göz ardı etmeyin!

        Kısa süreli belirtilere aldanmayın, dakikalar içinde hayat kurtarın! İnme belirtilerini göz ardı etmeyin!

        Hareketsiz bir yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme gibi faktörler, inme riskini artıran en önemli etkenlerden biridir. Ancak, inme belirtilerini erken fark etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Peki, inme belirtileri nelerdir ve nelere dikkat etmeliyiz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:30
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        İnme belirtileri için 'fast' testini uygulayın
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        İnme, beyne giden kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir tıbbi acil durumdur. Beyin dokuları yeterli oksijen ve besin alamadığında, dakikalar içinde hasar görmeye başlar. İnmeler genellikle iki ana türde görülür:

        İskemik inme: Beyne giden damarların tıkanması nedeniyle meydana gelir.

        Hemorajik inme: Beyin içindeki bir damardan kanama olması sonucunda oluşur.

        Her iki durum da beyinde ciddi hasarlara ve kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Bu nedenle, inme belirtilerini erken tanımak hayati önem taşır.

        İNME BELİRTİLERİ

        İnme belirtileri aniden ortaya çıkabilir ve şu semptomlarla kendini gösterebilir:

        Yüzde düşme: Yüzün bir tarafında ani zayıflama veya düşme görülebilir.

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        Kol gücsüzlüğü: Kolların birini veya her ikisini kaldırmakta zorlanma olabilir.

        Konusunda güçlük: Konuşma bozukluğu, sözcükleri anlama veya telaffuz etmede güçlük yaşanabilir.

        Bu belirtileri hatırlamak için "FAST" kısaltması kullanılabilir:

        F (Face - Yüz): Yüzde ani düşme var mı?

        A (Arms - Kollar): Kolları kaldırırken birinde gücsüzlük var mı?

        S (Speech - Konuşma): Konuşma bozukluğu veya anlamsız sözcükler var mı?

        T (Time - Zaman): Belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden 112’yi aramak gerekir.

        DİĞER İNME BELİRTİLERİ

        Bazı durumlarda inme belirtileri daha farklı şekilde de ortaya çıkabilir:

        Vücudun bir tarafında uyuşukluk veya zayıflık

        Bulanık görme veya görme kaybı

        Şuursuzluk ve hafıza kaybı

        Şiddetli baş ağrısı

        Mide bulantısı ve kusma

        Eğer belirtiler kısa süre sonra kaybolursa, bu bir “geçici iskemik atak” olabilir. Bu mini inme belirtileri, ilerleyen zamanda daha büyük bir inmenin habercisi olabilir.

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        RİSK FAKTÖRLERİ

        Bazı kişilerde inme riski daha yüksek olabilir. Özellikle şu faktörler bu riski artırır:

        Yaş: 55 yaş ve üzeri kişilerde daha yaygındır.

        Yüksek tansiyon: Kan basıncının kontrol altında olmaması inme riskini artırır.

        Sigara kullanımı: Damarları daraltarak kan akışını engelleyebilir.

        Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı

        Şeker hastalığı ve kalp hastalıkları

        İNME GEÇİREN BİRİNE NASIL YARDIM EDİLİR?

        Kişiyi sakinleştirin ve destekleyici olun.

        "FAST" testini uygulayarak belirtileri değerlendirin.

        Hemen 112 Acil Servis’i arayın.

        Kişiyi hareket ettirmeyin ve herhangi bir içecek vermeyin.

        Kaynak: Mayo Clinic, NHS, Live Science

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