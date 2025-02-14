İnme, beyne giden kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir tıbbi acil durumdur. Beyin dokuları yeterli oksijen ve besin alamadığında, dakikalar içinde hasar görmeye başlar. İnmeler genellikle iki ana türde görülür:

İskemik inme: Beyne giden damarların tıkanması nedeniyle meydana gelir.

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Hemorajik inme: Beyin içindeki bir damardan kanama olması sonucunda oluşur.

Her iki durum da beyinde ciddi hasarlara ve kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Bu nedenle, inme belirtilerini erken tanımak hayati önem taşır.

İNME BELİRTİLERİ

İnme belirtileri aniden ortaya çıkabilir ve şu semptomlarla kendini gösterebilir:

Yüzde düşme: Yüzün bir tarafında ani zayıflama veya düşme görülebilir.

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Kol gücsüzlüğü: Kolların birini veya her ikisini kaldırmakta zorlanma olabilir.

Konusunda güçlük: Konuşma bozukluğu, sözcükleri anlama veya telaffuz etmede güçlük yaşanabilir.

Bu belirtileri hatırlamak için "FAST" kısaltması kullanılabilir:

F (Face - Yüz): Yüzde ani düşme var mı?

A (Arms - Kollar): Kolları kaldırırken birinde gücsüzlük var mı?

S (Speech - Konuşma): Konuşma bozukluğu veya anlamsız sözcükler var mı?

T (Time - Zaman): Belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden 112’yi aramak gerekir.

DİĞER İNME BELİRTİLERİ

Bazı durumlarda inme belirtileri daha farklı şekilde de ortaya çıkabilir:

Vücudun bir tarafında uyuşukluk veya zayıflık

Bulanık görme veya görme kaybı

Şuursuzluk ve hafıza kaybı

Şiddetli baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Eğer belirtiler kısa süre sonra kaybolursa, bu bir “geçici iskemik atak” olabilir. Bu mini inme belirtileri, ilerleyen zamanda daha büyük bir inmenin habercisi olabilir.

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RİSK FAKTÖRLERİ

Bazı kişilerde inme riski daha yüksek olabilir. Özellikle şu faktörler bu riski artırır:

Yaş: 55 yaş ve üzeri kişilerde daha yaygındır.

Yüksek tansiyon: Kan basıncının kontrol altında olmaması inme riskini artırır.

Sigara kullanımı: Damarları daraltarak kan akışını engelleyebilir. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı Şeker hastalığı ve kalp hastalıkları İNME GEÇİREN BİRİNE NASIL YARDIM EDİLİR? Kişiyi sakinleştirin ve destekleyici olun. "FAST" testini uygulayarak belirtileri değerlendirin. Hemen 112 Acil Servis’i arayın. Kişiyi hareket ettirmeyin ve herhangi bir içecek vermeyin. Kaynak: Mayo Clinic, NHS, Live Science