Kış mevsiminin gelmesiyle beraber gündüzler kısalmaya geceler ise uzamaya başladı. Bu sebeple kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceği ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alınacak. Milyonlarca vatandaş ‘’Kış saati uygulaması olacak mı, saatler geri alınacak mı?’’ sorularını gündeme taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağına ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar…